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Синоптики попередили про погіршення погоди в деяких областях

Новини » Суспільство    18.05.2019 - 09:44
Синоптики попередили про погіршення погоди в деяких областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікуються грози та шквали вітру

У суботу, 18 травня 2019, погода в Україні погіршиться, у Вінницькій, Одеській та західних областях очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, у Одеській, Вінницькій та західних областях сьогодні очікуються дощі з грозами, місцями шквальний вітер 15-20 м/с. Небезпечність досягне першого рівня.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, на вихідні, 18 і 19 травня, буде тепло, проте в деяких областях країни очікуються дощі з грозою, а також шквальний вітер. На заході, а також у Вінницькій і частково Одеській областях очікуються дощі і грози, при яких можливий град та шквалисте посилення вітру.

Раніше, в Укргідрометцентрі попереджали, що 18 травня погода в Україні місцями погіршиться. Прогнозувалися дощі з грозами та шквали вітру. Температура вночі від +11 до +16, на узбережжі морів до +19. Вдень від +22 до +27, а на півдні країни до +30.

Крім того, синоптики заявляли про загрозу підтоплень в Україні. Найближчими днями на річках басейнів Прип'яті, Ужа і Тетерева очікується продовження підйому рівнів води на 0,1-0,3 м; на річці Стир, нижче Хрінницького водосховища, на 0,2-0,8 м над рівнями на 08:00 14 травня.

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