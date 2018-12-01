Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погіршення погоди очікується на всій території країни, крім західних областей

У суботу, 1 грудня, на всій території України, крім західних областей, очікуються снігопади, на узбережжі Азовського моря можливі шторми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, на Азовському морі та у портах Маріуполь і Бердянськ очікується посилення північно-східного вітру до 25-28 м/с, висота хвиль буде досягати 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм, також можливе швидке обледеніння суден.

За даними синоптиків, 1 грудня по всій Україні, крім західних областей, очікується помірний сніг. У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській і в Харківській областях місцями сильний сніг. У Приазов'ї подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. У Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах більшості областей ожеледиця.

У Києві та Київській області у суботу, 1 грудня, очікується сильний сніг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці сьогодні очікується сніг, температура вдень від -4 до -6. На сході України та місцями на півдні, півночі і в центрі очікується сніг, температура повітря вдень від +2 до -8.