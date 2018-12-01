Погода на сьогодні: в Україні сніг, температура від +2 до -8

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -4 до -6

Погода на сьогодні: 1 грудня 2018 на сході та місцями на півдні, півночі і в центрі очікується сніг, температура повітря вдень від +2 до -8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від -1 до -8, а вночі від -9 до -15. На півночі очікується сніг, вдень від -4 до -6, вночі від -6 до -9. У центральній частині теж сніг, вдень від -2 до -5, вночі від -5 до -7.

На сході сніг, вдень від -1 до -4, вночі від -5 до -8. На півдні сніг, тільки в Одеській області без опадів, температура вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -3 до -6. У Криму сонячно і без опадів, вдень від +2 до +4, вночі від 0 до +2.

Фото: прогноз на 1 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 1 грудня очікується сніг, вдень від -4 до -6, вночі від -7 до -9. Вітер східний, 5-10 м/сек.