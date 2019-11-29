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Синоптики предупредили о тумане в Киеве

Новости » Общество     29.11.2019 - 18:34
Синоптики предупредили о тумане в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туман сохранится до утра 30 ноября

До конца 29 ноября, а также ночью и утром 30 ноября в Киеве и Киевской области ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как предупреждают синоптики, туман в Киеве сохранится до конца текущих суток, а также ночью и утром субботы. Видимость из-за осложнения погодных условий ухудшится до 200-500 метров.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение на субботу, 30 ноября. Синоптики прогнозируют значительные дожди на Левобережье и в Крыму, а также небольшой дождь с мокрым снегом, в западных и северных областях. На Приазовье ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Кроме того, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявляли, что на следующей неделе в Украине может выпасть до 8 сантиметров снега. Также ожидается и мокрый снег. Уже 2 декабря снег пойдет в западных, Винницкой, Житомирской областях, а в течение 3 декабря снег выпадет на всей территории Украины, кроме юга.

Также синоптик Наталка Диденко отмечала, что 1-2 декабря в Украине придет похолодание, а уже 4-5 декабря снова потеплеет.

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