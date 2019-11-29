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Синоптики попередили про туман у Києві

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 18:34
Синоптики попередили про туман у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Туман утримається до ранку 30 листопада

До кінця 29 листопада, а також вночі та вранці 30 листопада у Києві та Київській області очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як попереджають синоптики, туман у Києві утримається до кінця поточної доби, а також вночі та вранці суботи. Видимість через ускладнення погодних умов погіршиться до 200-500 метрів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження на суботу, 30 листопада. Синоптики прогнозують значні дощі на Лівобережжі та в Криму, а також невеликий дощ з мокрим снігом у західних та північних областях. У Приазов'ї очікуються пориви вітру до 20 м/с.

Крім того, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявляли, що наступного тижня в Україні може випасти до 8 сантиметрів снігу. Також очікується й мокрий сніг. Вже 2 грудня сніг піде у західних, Вінницькій, Житомирській областях, а протягом 3 грудня сніжитиме на всій території України, крім півдня.

Також синоптик Наталка Діденко відзначала, що 1-2 грудня в Україну прийде похолодання, а вже 4-5 грудня знову потеплішає.

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