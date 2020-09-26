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Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Киеве

Автор: Максим Зайченко

В Киеве и Киевской области завтра ожидаются сильные порывы ветра. Они могут достигать 20 метров за секунду.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области в течение суток 27 сентября порывы ветра 15-20 метров за секунду", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что из-за непогоды на западе уровень воды в реках может подняться на 1,5 метра.

Напомним, 26 сентября в Украине синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Карпатском регионе вероятность пожаров будет ниже.

Отметим, сегодня в столице будет сухая погода. Днем ожидается от +24 до +26 тепла, ночью +13+15 градусов.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве снова зафиксировали антирекорд по новым случаям COVID-19. С начала пандемии в столице заразились уже 21 492 человека.

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