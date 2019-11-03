Синоптики предупредили о сильных дождях в Карпатах и на Закарпатье

В понедельник, 4 ноября в Украине ожидается ветреная погода, днем на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным ведомства, в воскресенье по всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, что составляет I уровень опасности.

"Четвертого ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, днем на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, погода в Украине на следующей неделе будет дождливой и облачной, однако ожидается потепление до 18-21 градусов тепла.

По прогнозу украинских синоптиков, неделя в Украине начнется с дождей в западных областях, на остальной территории будет сухо. Температура воздуха в центральных, северных и западных областях будет колебаться от +14 до +17 градусов, на юге ожидается от +16 до +18. Прохладно будет в восточных областях, там прогнозируется от +10 до +12. Ночью термометры в среднем покажут от +6 до +10, лишь на востоке возможны заморозки до -1.

Как сообщало РБК-Украина, в воскресенье, 3 ноября, в Украине из-за сильных порывов ветра было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.