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Синоптики попередили про шторм на Чорному та Азовському морі

Новини » Суспільство    04.08.2019 - 09:02
Синоптики попередили про шторм на Чорному та Азовському морі
Ілюстративне фото (sputnik)

У південних та східних областях очікуються сильні грозові дощі з градом

Погода в Україні у неділю, 4 серпня, значно погіршиться через переміщення активного циклону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, активний циклон принесе у південні, східні, а також Дніпропетровську та Кіровоградську області сильні грозові дощі з градом, пориви вітру та шквали до 22 м/с, місцями пориви сягатимуть 30 м/с.

Крім того, в акваторії та портах Чорного та Азовського морів сьогодні також очікується ускладнення погодних умов. Прогнозується посилення вітру 25-28 м/с, на Чорному морі висота хвиль сягатиме 30-40 дм, на Азовському досягне 13-15 дм.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що у неділю, 4 серпня, на територію України прийде активний циклон з Балкан, який принесе сильні зливи з грозами та градом, а також потужні шквали вітру. У приморських районах очікувалася штормова погода.

РБК-Україна писало, що в Гідрометцентрі прогнозують погіршення погоди у південних, східних та деяких центральних областях у неділю, 4 серпня. Очікуються сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали до 22 м/с.

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