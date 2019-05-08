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Украину снова накроют дожди с грозами

Новости » Общество    08.05.2019 - 08:00
Украину снова накроют дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве дожди с грозами, днем до +17

Погода в Украине 8 мая 2019 ожидается дождливой, на большей части страны осадки будут сопровождаться грозами, сухо только на западе, температура воздуха днем будет достигать +25. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди с грозами, днем от +20 до +25, ночью от +10 до +14. В центральных областях тоже пройдут дожди с грозами, днем от +15 до +19, ночью от +7 до +11. На юге также прогнозируются осадки, днем от +14 до +19, ночью от +6 до +10. В Крыму без осадков, днем от +15 до +17, ночью от +8 до +10.

На западе Украины сухо и малооблачно, днем от +13 до +16, ночью от +3 до +5. В северных регионах сегодня пройдут грозовые дожди, днем от +15 до +17, ночью от +6 до +11.

Украину снова накроют дожди с грозами

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 8 мая пройдут дожди с грозами, днем от +15 до +17, ночью от +6 до +8, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Украину снова накроют дожди с грозами

Фото: погода в Киеве и области

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
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