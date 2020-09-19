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Синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

Автор: Максим Зайченко

В субботу, 19 сентября, в Украине ожидается резкое понижение температуры. Это обусловлено арктическим воздухом, который придет в Украину.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Местами в стране могут быть заморозки.

"В течение 19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до +2+8 тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 градусов, днем ​​до +9+15 тепла", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м / с.

При этом 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, а 23-25 ​​сентября постепенное повышение температуры.

Также РБК-Украина писало, что в Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Бета". Он может усилиться и стать ураганом в ближайшие дни.

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