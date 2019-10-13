Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

В Украине в период с 13 по 15 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, с воскресенья по вторник в Запорожской, Донецкой, Одесской, а также большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайная пожарная ситуация. Уровень пожарной опасности достигнет 5-го класса.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что с 12 по 15 октября в восточных, южных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, чрезвычайная пожарная ситуация ожидается в Донецкой, Одесской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

Также РБК-Украина писало, что синоптик Наталка Диденко прогнозировала потепление в воскресенье, 13 октября. По данным Диденко, сегодня в Украине будет солнечно. Температура воздуха в течение дня составит +18...+23 градуса. В Киеве сегодня также будет солнечно и тепло. Температура воздуха в столице поднимется до +20 градусов.

Кроме того, синоптики сообщали, что погодные условия в Украине во второй декаде октября улучшатся, но не везде. Бабье лето, по прогнозам Гидрометцентра, продлится вплоть до 15-го октября.