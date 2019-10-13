Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

В Україні у період з 13 по 15 жовтня утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, з неділі по вівторок у Запорізькій, Донецькій, Одеській, а також більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей переважатиме надзвичайна пожежна ситуація. Рівень пожежної небезпеки сягатиме 5-го класу.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що з 12 по 15 жовтня у східних, південних та центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, надзвичайна пожежна ситуація очікується у Донецькій, Одеській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

Також РБК-Україна писало, що синоптик Наталка Діденко прогнозувала потепління у неділю, 13 жовтня. За даними Діденко, сьогодні в Україні буде сонячно. Температура повітря впродовж дня становитиме +18...+23 градуси. У Києві сьогодні також буде сонячно і тепло. Температура повітря у столиці підніметься до +20 градусів.

Крім того, синоптики повідомляли, що погодні умови в Україні у другій декаді жовтня покращаться, але не скрізь. Бабине літо, за прогнозами Гідрометцентру, триватиме аж до 15-го жовтня.