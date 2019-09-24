Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

В Украине прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным украинских синоптиков, с 24 по 27 сентября в Украине, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Также в Киевской области в этот же период, кроме района Тетерева, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Украинского Гидрометцентра, на Закарпатье, и некоторых районах Прикарпатья и в южной части страны температура воздуха составит +20+22 градуса.

В Киеве сегодня дождей не будет. Температура воздуха днем составит +12 +14 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ночь на 24 и 25 сентября ожидаются заморозки. Подобная температурная ситуация ожидается в Черкасской и Полтавской областях. В Киеве во вторник, 24 сентября, ожидается сухая погода, однако будет холодно. Столбики термометров прогреются до +11 +14 градусов.