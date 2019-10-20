Синоптики попередили про похолодання наступного тижня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура місцями знизиться до +14

Погода в Україні у період з 21 по 24 жовтня буде переважно сонячною, однак очікується похолодання до +14 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентра.

21 жовтня

За прогнозом українських синоптиків, тиждень розпочнеться теплою та сонячною погодою. Температура повітря буде коливатися від +22...+24 на заході до +17...+20 в інших областях. На півдні очікується від +14 до +20. Вночі температура повітря в середньому триматиметься в межах +5...+11 градусів.

22 жовтня

У вівторок погодна ситуація залишиться майже незмінною, у західних, північних та деяких центральних областях буде хмарно. Середня температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +22. Найтепліше буде у західних областях, там термометри покажуть від +20 до +24. В Одеській області прогнозується похолодання до +14...+16 градусів.

23 жовтня

У середу температура повітря в Україні продовжить знижуватися. Так, середні показники складуть +16...+19 градусів. На заході ще зберігатиметься тепло, вдень прогнозується від +17 до +21. Вночі термометри в середньому покажуть від +6 до +9.

24 жовтня

Четвер, за даними українських синоптиків, також буде прохолодним. Температура повітря по Україні коливатиметься від +15 до +19, лише у південних та західних областях стовпчики термометрів можуть піднятися до +20...+21 градусів. Опади не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попередили про погіршення видимості у зв'язку з туманом у Київській області. Туман очікується впродовж першої половини дня 20 жовтня. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.