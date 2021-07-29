Синоптики предупредили о паводках на западе Украины

Сегодня и завтра ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды в западных областях Украины. Паводки возможны на реках бассейнов Прута и Сирета, на горных притоках Днестра и на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатья.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Уровень воды может подняться:
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков и оползней (II уровень опасности - оранжевый).