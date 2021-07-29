Синоптики попередили про паводки на заході України

Сьогодні і завтра очiкується формування дощових паводкiв з пiдйомом рiвнiв води у західних областях України. Паводки можливі на річках басейнів Прута й Сірету, на гірських притоках Дністра та на малих водотоках та верхів'ях річок Закарпаття.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Рівень води може піднятись:
У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку із затопленням понижених ділянок в населених пунктах, у гiрських районах iснує загроза формування селевих потоків та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).