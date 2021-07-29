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Синоптики попередили про паводки на заході України

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні і завтра очiкується формування дощових паводкiв з пiдйомом рiвнiв води у західних областях України. Паводки можливі на річках басейнів Прута й Сірету, на гірських притоках Дністра та на малих водотоках та верхів'ях річок Закарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Рівень води може піднятись:

  • на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2-0,7 м:
  • на гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1,3 м;
  • на малих водотоках та верхів'ях рiчок Закарпаття на 0,5-1,0 м.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку із затопленням понижених ділянок в населених пунктах, у гiрських районах iснує загроза формування селевих потоків та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

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