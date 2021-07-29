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Синоптики предупредили о паводках на западе Украины

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Киев, Четверг 29 июля 2021 12:46
Синоптики предупредили о паводках на западе Украины Фото: на западе Украины будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня и завтра ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды в западных областях Украины. Паводки возможны на реках бассейнов Прута и Сирета, на горных притоках Днестра и на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатья.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Уровень воды может подняться:

  • на реках бассейнов Прута, Сирета на 0,2-0,7 м:
  • на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1,3 м;
  • на малых водотоках и верховьях рек Закарпатья на 0,5-1,0 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков и оползней (II уровень опасности - оранжевый).

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