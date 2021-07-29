Синоптики предупредили о паводках на западе Украины
Фото: на западе Украины будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня и завтра ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды в западных областях Украины. Паводки возможны на реках бассейнов Прута и Сирета, на горных притоках Днестра и на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатья.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Уровень воды может подняться:
- на реках бассейнов Прута, Сирета на 0,2-0,7 м:
- на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1,3 м;
- на малых водотоках и верховьях рек Закарпатья на 0,5-1,0 м.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков и оползней (II уровень опасности - оранжевый).