Синоптики попередили про паводки на заході України
Фото: на заході України будуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні і завтра очiкується формування дощових паводкiв з пiдйомом рiвнiв води у західних областях України. Паводки можливі на річках басейнів Прута й Сірету, на гірських притоках Дністра та на малих водотоках та верхів'ях річок Закарпаття.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Рівень води може піднятись:
- на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2-0,7 м:
- на гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1,3 м;
- на малих водотоках та верхів'ях рiчок Закарпаття на 0,5-1,0 м.
У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку із затопленням понижених ділянок в населених пунктах, у гiрських районах iснує загроза формування селевих потоків та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).