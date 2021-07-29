ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Синоптики попередили про паводки на заході України

Новость на русском →
Київ, Четвер 29 липня 2021 12:46
Синоптики попередили про паводки на заході України Фото: на заході України будуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні і завтра очiкується формування дощових паводкiв з пiдйомом рiвнiв води у західних областях України. Паводки можливі на річках басейнів Прута й Сірету, на гірських притоках Дністра та на малих водотоках та верхів'ях річок Закарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Рівень води може піднятись:

  • на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2-0,7 м:
  • на гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1,3 м;
  • на малих водотоках та верхів'ях рiчок Закарпаття на 0,5-1,0 м.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку із затопленням понижених ділянок в населених пунктах, у гiрських районах iснує загроза формування селевих потоків та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

Читайте РБК-Україна в Google News
паводок Погода в Україні
NEWS
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так