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Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 14:12
Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У найближчі дві години у столиці очікуються хуртовини

У Києві протягом найближчих двох годин очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook

Як зазначається, за даними Укргідрометцентру, до кінця доби 14 січня, вночі та вранці 15 січня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий).

Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві

Як писав Styler, на Україну насувається атмосферний фронт північного циклону Florenz, який принесе з собою значне погіршення погодних умов в кількох областях країни.

На сході та півдні України пройде мокрий сніг, а в західних областях сніжитиме. На півночі і в центрі завтра вдень - без істотних опадів, максимум, місцями невеликий сніг.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві сьогодні, 14 січня, очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Сьогодні в Києві очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, місцями пориви вітру 15-20 м/с. Також прогнозується хмарність, температура вдень близько 0.

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