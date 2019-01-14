В Киеве ожидается снег и гололедица на дорогах

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве сегодня температура воздуха составит около 0

В Киеве сегодня, 14 января, ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что сегодня в Киеве ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, местами порывы ветра 15-20 м/с. Также прогнозируется облачность, температура днем около 0.

Для предотвращения травматизма и аварий пешеходов и водителей призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 14 января, по данным Гидрометцентра, ожидается резкая перемена погодных условий. Синоптики предупреждают, что из-за резкого потепления в один день можно будет наблюдать снег, дождь, оттепель, мороз и сильный ветер.

Также по прогнозу синоптиков, сегодня на большей части Украины ожидается небольшой снег. На западе и юге с дождем, ночью в Карпатах и на Закарпатье будут значительные осадки. На дорогах возможна гололедица, ветер юго-западный, днем в западной части 7-12 м/c, порывы 15-20 м/с. На высокогорье Карпат 25-30 м/с и метели.