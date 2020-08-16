Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине. В Карпатском регионе ожидается гроза первого уровня опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, днем 17 августа в Карпатском регионе грозы (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет солнечной на большей территории страны: дождь с градом ожидается лишь в Закарпатской области.

Также сообщалось, что в Украине несколько дней будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.