Синоптики предупредили, что ночью в Украину придут заморозки
В Украине завтра ухудшится погода. В западных областях ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, завтра в большинстве областей следует ждать кратковременный дождь, местами грозу. Только ночью в юго-восточной части без осадков. Ветер будет западным, 7-12 м / с.
Температура ночью опустится до +2-7 градусов тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов. Днем воздух прогреется до +8-13 градусов. В южных и восточных областях будет +14-19 градусов.
Ранее сообщалось, что в Украине 24-27 апреля ожидаются ночные заморозки. Похолодание прогнозируют по почти всей территории Украины, кроме южных регионов.
Напомним, погода в Украине на этой неделе будет прохладной. Синоптики предупредили, что дождями и ливнями будет заливать практически все области страны.