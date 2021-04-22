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Синоптики попередили, що вночі в Україну прийдуть заморозки

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 15:14
Синоптики попередили, що вночі в Україну прийдуть заморозки Фото: 23 квітня в Україні заморозки (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

В Україні завтра погіршиться погода. В західних областях вночі очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, завтра у більшості областей слід чекати короткочасний дощ, місцями грозу. Лише вночі у південно-східній частині без опадів. Вітер буде західним, 7-12 м/с.

Температура вночі опуститься до +2-7 градусів тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень повітря прогріється до +8-13 градусів. У південних та східних областях буде +14-19 градусів.

Синоптики попередили, що вночі в Україну прийдуть заморозки

Раніше повдіомлялося, що в Україні 24-27 квітня очікуються нічні заморозки. Похолодання прогнозують по майже всій території України, окрім південних регіонів.

Нагадаємо, погода в Україні цього тижня буде прохолодною. Синоптики попередили, що дощами та зливами буде заливати практично всі області країни.

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