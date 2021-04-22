Синоптики попередили, що вночі в Україну прийдуть заморозки
В Україні завтра погіршиться погода. В західних областях вночі очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5 градусів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, завтра у більшості областей слід чекати короткочасний дощ, місцями грозу. Лише вночі у південно-східній частині без опадів. Вітер буде західним, 7-12 м/с.
Температура вночі опуститься до +2-7 градусів тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень повітря прогріється до +8-13 градусів. У південних та східних областях буде +14-19 градусів.
Раніше повдіомлялося, що в Україні 24-27 квітня очікуються нічні заморозки. Похолодання прогнозують по майже всій території України, окрім південних регіонів.
Нагадаємо, погода в Україні цього тижня буде прохолодною. Синоптики попередили, що дощами та зливами буде заливати практично всі області країни.