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Синоптики предупредили о ночных заморозках в Украине

Новости » Общество    25.09.2019 - 02:44
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Украине
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Местами температура воздуха может опуститься до -5

Погода в Украине 25 сентября будет преимущественно дождливой, а ночью - с заморозками. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

В частности, ночью на севере и в восточных областях страны ожидаются сильные заморозки от 0 до -5 градусов по Цельсию. На остальной территории страны температура от 1 до 6 тепла.

"На Закарпатье и в южной части 7-11 тепла; температура днем 13-18 тепла, в западных областях и в южной части - 16-21", - указано в сообщении.

Днем без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье ожидается дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/сек.

Синоптики предупредили о ночных заморозках в Украине

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в среду, 25 сентября, в Киеве ночью ожидаются заморозки до 2 градусов мороза, а днем температура воздуха составит +16 градусов. Также ожидается переменная облачность, осадков не предполагается.

В четверг, 26 сентября, в Киеве также стоит ожидать на дожди и похолодание - температура упадет до +12. Снижение температуры воздуха связано с атмосферным фронтом, который придет из западной части Украины.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине В Киеве температура опустится до 0
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