Синоптики попередили про нічні заморозки в Україні

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Місцями температура повітря може опуститися до -5

Погода в Україні 25 вересня буде переважно з дощами, а вночі - із заморозками. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Український Гідрометцентр.

Зокрема, вночі на півночі та у східних областях країни очікуються сильні заморозки від 0 до -5 градусів за Цельсієм. На решті території країни температура від 1 до 6 тепла.

"На Закарпатті та у південній частині 7-11 тепла; температура вдень 13-18 тепла, у західних областях та у південній частині - 16-21", - зазначено у повідомленні.

Вдень без опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті очікується дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що у середу, 25 вересня, у Києві вночі очікуються заморозки до 2 градусів морозу, а вдень температура повітря складе +16 градусів. Також очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається.

У четвер, 26 вересня, у Києві також варто очікувати на дощі і похолодання - температура впаде до +12. Зниження температури повітря пов'язане з атмосферним фронтом, який прийде з західної частини України.