ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

Новини » Суспільство    01.01.2019 - 12:21
Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
Ілюстративне фото (wikimedia.org/dahu1)

Завтра в Карпатах очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки

У середу, 2 січня 2019, у високогір'ї Карпат очікується високий рівень сніголавинної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, завтра у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, сьогодні, 1 січня 2019 року, в Україні очікується місцями дощ з мокрим снігом, температура вдень від -6 до +4.

У західних регіонах країни очікується дощ з мокрим снігом, температура до +4. На півночі сьогодні без опадів, вдень від -2 до 0. У центрі країни до +3. У східних областях вдень від 0 до -6. На півдні без опадів, температура коливатиметься від +2 до +4. У Криму  до +4.

Рятувальники знайшли в Карпатах заблукалу туристку Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 1 січня
Новини України ГідрометцентрКарпатылавина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся