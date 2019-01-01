Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

Ілюстративне фото (wikimedia.org/dahu1)

Завтра в Карпатах очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки

У середу, 2 січня 2019, у високогір'ї Карпат очікується високий рівень сніголавинної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, завтра у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, сьогодні, 1 січня 2019 року, в Україні очікується місцями дощ з мокрим снігом, температура вдень від -6 до +4.

У західних регіонах країни очікується дощ з мокрим снігом, температура до +4. На півночі сьогодні без опадів, вдень від -2 до 0. У центрі країни до +3. У східних областях вдень від 0 до -6. На півдні без опадів, температура коливатиметься від +2 до +4. У Криму до +4.