Погода на сегодня: в Украине местами дождь с мокрым снегом, днем до -6

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В столице Украины 1 января без осадков, днем от 0 до +2

Погода на сегодня: 1 января 2019 года в Украине местами дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем от -6 до +4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе страны сегодня ожидается дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем от 0 до +4, ночью от -5 до 0. На севере Украины без осадков, днем от -2 до 0, ночью от -6 до -12. В центре страны днем от -2 до +3, ночью от -1 до -11.

В восточных областях днем от 0 до -6, а ночью от -5 до -12. На юге осадков не ожидается, температура днем от -4 до 0, ночью от -4 до -1. В Крыму без осадков, днем от +2 до +4, ночью от -1 до -3.

Фото: погода в Украине на 1 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 1 января без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -2 до -4, ветер 7-12 м/сек.

Фото: погода в Киеве на 1 января