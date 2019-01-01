ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Погода на сегодня: в Украине местами дождь с мокрым снегом, днем до -6

Новости » Общество    01.01.2019 - 10:00
Погода на сегодня: в Украине местами дождь с мокрым снегом, днем до -6
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В столице Украины 1 января без осадков, днем от 0 до +2

Погода на сегодня: 1 января 2019 года в Украине местами дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем от -6 до +4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе страны сегодня ожидается дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем от 0 до +4, ночью от -5 до 0. На севере Украины без осадков, днем от -2 до 0, ночью от -6 до -12. В центре страны днем от -2 до +3, ночью от -1 до -11.

В восточных областях днем от 0 до -6, а ночью от -5 до -12. На юге осадков не ожидается, температура днем от -4 до 0, ночью от -4 до -1. В Крыму без осадков, днем от +2 до +4, ночью от -1 до -3.

Погода в Украине на 1 января 2019

Фото: погода в Украине на 1 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 1 января без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -2 до -4, ветер 7-12 м/сек.

Погода в Киеве на 1 января 2019

Фото: погода в Киеве на 1 января

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 1 января
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь