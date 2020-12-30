Потепление до +14 и дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В среду, 30 декабря, на западе Украины ожидаются дожди. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +14, однако ночью в восточных областях будут заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях будет идти дождь. Во всех остальных регионах ожидается переменная облачность без осадков.

В западных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +5 +14, а ночью столбики термометров покажут 0 +8 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет составлять от +4 до +10, а ночью от 0 до +5.

В восточных регионах температура воздуха будет колебаться от +2 до +8, а ночью от -2 до +4.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков. Температура воздуха днем составит от +6 до +9, а ночью от 0 до +5.

Напомним, в Івано-Франковской области во вторник, 29 декабря, ухудшились погодные условия. В результате сильного ветра деревья падали на проезжие части и крыши домов.

Также сообщалось, что в Украине на Новый год и Рождество погода будет аномально теплой и с дождями. Столбики термометров будут достигать +8 +15 градусов в новогоднюю ночь.