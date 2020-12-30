Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 30 декабря, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупредили о шквальном ветре и тумане.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня на большей территории Украины порывы ветра будут в пределах 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Кроме того, страну накроет туман. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (І уровень опасности, желтый).

В Киевской области и в столице порывы ветра ожидаются от 15 до 18 м/с и туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, 30 декабря, на западе Украины ожидаются дожди. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +14, однако ночью в восточных областях будут заморозки.

Также сообщалось, что в Украине на Новый год и Рождество погода будет аномально теплой и с дождями. Столбики термометров будут достигать +8 +15 градусов в новогоднюю ночь.