ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Синоптики предупредили о шквальном ветре и тумане

Украина, Среда 30 декабря 2020 09:40
Синоптики предупредили о шквальном ветре и тумане
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 30 декабря, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупредили о шквальном ветре и тумане.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня на большей территории Украины порывы ветра будут в пределах 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Кроме того, страну накроет туман. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (І уровень опасности, желтый).

В Киевской области и в столице порывы ветра ожидаются от 15 до 18 м/с и туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, 30 декабря, на западе Украины ожидаются дожди. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +14, однако ночью в восточных областях будут заморозки.

Также сообщалось, что в Украине на Новый год и Рождество погода будет аномально теплой и с дождями. Столбики термометров будут достигать +8 +15 градусов в новогоднюю ночь.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Погода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь