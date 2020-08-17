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Дожди с грозами в трех областях и до +30: погода в Украине на сегодня

Украина, Понедельник 17 августа 2020 08:00
Дожди с грозами в трех областях и до +30: погода в Украине на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Теплее всего будет в Херсонской области

Погода в Украине в понедельник, 17 августа, будет солнечной, но местами будет наблюдаться облачность. Дождь ожидается в трех западных областях, а максимальная температура составит +30 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, юго-восточные области ожидает температура воздуха от +26 до +30 тепла, а ночью от +12 до +17 градусов. Теплее всего - в Херсонской области. Дождей в регионе не будет ни днем, ни ночью.

В центре и на севере будет похожая температурная ситуация. Ожидается от +26 до +29 тепла, а ночью будет прохладнее - от +11 до +14 градусов.

На западе Украины также будет от +26 до +29 днем, и в пределах +13 градусов ночью. Ивано-Франковскую, Львовскую и Закарпатскую области накроют дожди с грозами.

Скорость ветра по стране составит от 3 до 8 метров за секунду.

Дожди с грозами в трех областях и до +30: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 17 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем ожидается от +26 до +30 тепла, а ночью местами опустится до +10 градусов.

Дожди с грозами в трех областях и до +30: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 17 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине несколько дней будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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