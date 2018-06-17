Синоптики предупреждают о грозах в Украине

С понедельника 18 июня ожидаются дожди и грозы в Украине

Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине уже с понедельника, 18 июня. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр передает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 18 июня в западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами и в Киевской и Черниговской областях грозы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ожидается кратковременный дождь и гроза в течение 17 июня.

Отметим, в ночь на воскресенье, 17 июня, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) было обесточено 55 населенных пунктов в п'пяти областях Украины - Одесской, Кировоградской, николаевской, Черкасской и Сумской.

К восстановлению электроснабжения привлечены ремонтные бригады облэнерго.