Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Синоптики предупреждают о грозах в Украине

НовостиОбщество    17.06.2018 - 19:39
Иллюстративное фото: дождь (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: дождь (РБК-Украина)

С понедельника 18 июня ожидаются дожди и грозы в Украине

Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине уже с понедельника, 18 июня. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр передает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 18 июня в западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами и в Киевской и Черниговской областях грозы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ожидается кратковременный дождь и гроза в течение 17 июня.

Отметим, в ночь на воскресенье, 17 июня, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) было обесточено 55 населенных пунктов в п'пяти областях Украины - Одесской, Кировоградской, николаевской, Черкасской и Сумской.

К восстановлению электроснабжения привлечены ремонтные бригады облэнерго.

Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +30 Синоптики предупреждают о грозе в Киеве
Теги публикации: Гидрометцентр, дожди, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь