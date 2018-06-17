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В Києві сьогодні очікується гроза

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 09:27
Ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)
Ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)

Загалом 17 червня у Києві буде мінлива хмарність

У Києві сьогодні, 17 червня очікується короткочасний дощ та гроза. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, загалом 17 червня у Києві буде мінлива хмарність, вітер східний, 5-10 м/с, температура 26-28°.

"Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні знеструмила майже 130 населених пунктів. Найбільше від погіршення погодних умов постраждала Полтавська область. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Теги публікації: Київ, Гідрометцентр, Київ, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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