В Києві сьогодні очікується гроза

Загалом 17 червня у Києві буде мінлива хмарність

У Києві сьогодні, 17 червня очікується короткочасний дощ та гроза. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, загалом 17 червня у Києві буде мінлива хмарність, вітер східний, 5-10 м/с, температура 26-28°.

"Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні знеструмила майже 130 населених пунктів. Найбільше від погіршення погодних умов постраждала Полтавська область. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.