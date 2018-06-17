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Синоптики попередили про грози в Україні

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 19:39
Ілюстративне фото: дощ (РБК-Україна)
Ілюстративне фото: дощ (РБК-Україна)

З понеділка 18 червня очікуються дощі та грози в Україні

Українські синоптики попереджають про погіршення погодних умов в України уже з понеділка, 18 червня. Про це з посиланням на Український гідрометцентр передає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, 18 червня у західних, Вінницькій, Житомирській, вночі місцями і в Київській та Чернігівській областях грози", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві очікується короткочасний дощ та гроза протягом 17 червня.

Зазначимо, у ніч на неділю, 17 червня, у результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) було знеструмлено 55 населених пунктів у п'яти областях України - Одеській, Кіровоградській, миколаївській, Черкаській та Сумській.

До відновлення електропостачання залучено ремонтні бригади обленерго.

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +30 Синоптики попереджають про грозу в Києві
Теги публікації: Гідрометцентр, дожди, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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