Синоптики предупредили о грозах и шквальном ветре в Украине

Сегодня, 31 июля, в Украине ожидаются грозовые дожди, град и шквальный ветер до 20 м/с. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, ухудшение погодных условий будет наблюдаться в южных, восточных регионах, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях. Там ожидаются грозы, днем в отдельных районах град, сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с (I уровень опасности).

Напомним, грозовые дожди накроют всю восточную и южную часть Украины, также будет дождливо в некоторых центральных и западных областях, а температура воздуха днем в регионах будет колебаться от +21 до +31.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в результате шквального ветра, который прошел 29 июля в Волынской и Закарпатской областях, произошло падение деревьев.

Кроме того, в результате непогоды в Волынской области были повреждены крыши более десятка домов.