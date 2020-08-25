Синоптики попередили про грозах, зливи та шквали в Києві

Фото: хмари над Києвом (РБК-Україна)

Негода очікується протягом вечора 25 і ночі 26 серпня

У Києві синоптики попередили про погіршення погоди. У найближчі кілька годин очікується значний дощ, гроза і шквальний вітер 15-20 м/с.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У КМДА закликали жителів столиці дотримуватися наступні рекомендації під час зливи:

якщо сильний дощ застав вас на вулиці, по можливості обходити великі дерева - гілки можуть становити велику небезпеку;

якщо ви знаходитеся за кермом автомобіля - насамперед необхідно знизити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити управління.

При сильному вітрі рекомендують:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Також фахівці нагадали, що під час грози слід вимкнути електроприлади, закрити всі вікна, не підходити до вікон і не братися за металеві вхідні двері.

"На природі слід спуститися в долину, відійти від поодиноко стоять дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися (підкласти під себе) , в лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах", - додали в КМДА.

Під час грози неможна:

ховатися під високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

купатися;

йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Нагадаємо, в Україні 25 серпня прогнозували дощову погоду на більшій частині країни.

Також РБК-Україна писало, що синоптики дали прогноз на вересень.