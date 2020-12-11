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Синоптики предупредили о гололедице на выходных

Киев, Пятница 11 декабря 2020 19:46
Синоптики предупредили о гололедице на выходных
Фото: гололед в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На выходных погода в Украине будет ухудшаться. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах, а также дожде и мокром снеге.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в пятницу, 11 декабря, до конца суток в северных, местами в центральных и западных областях на дорогах сохранится гололедица.

В субботу, 12 декабря, в Украине будет облачно. Местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а также гололед. На дорогах большинства областей ожидается гололедица.

Кроме того, в воскресенье, 13 декабря почти по всей территории страны прогнозируются умеренные дожди с мокрым снегом, местами возможен гололед.

Напомним, 10 декабря в Киеве пошел дождь, но из-за мороза осадки превратились в лед. Сильная гололедица вызвала десятки ДТП и пробки на улицах столицы.

Также непогода была и в других областях Украины. Из-за непогоды без электроснабжения остались более 170 населенных пунктов в трех областях.

Добавим, что с вечера до утра в Киеве из-за гололеда пострадали более 160 человек. Среди пострадавших более десяти детей.

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