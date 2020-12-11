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Синоптики попередили про ожеледицю на вихідних

Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 19:46
Синоптики попередили про ожеледицю на вихідних
Фото: ожеледиці у Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На вихідних погода в Україні буде погіршуватися. Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах, а також дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у п'ятницю, 11 грудня, до кінця доби у північних, місцями в центральних і західних областях на дорогах збережеться ожеледиця.

У суботу, 12 грудня, в Україні буде хмарно. Місцями очікується невеликий мокрий сніг і дощ, а також ожеледь. На дорогах більшості областей очікується ожеледиця.

Крім того, в неділю, 13 грудня майже по всій території країни прогнозуються помірні дощі з мокрим снігом, місцями можлива ожеледь.

Нагадаємо, 10 грудня в Києві пішов дощ, але через мороз опади перетворилися на лід. Сильна ожеледиця викликала десятки ДТП і затори на вулицях столиці.

Також негода була і в інших областях України. Через негоду без електропостачання залишилися понад 170 населених пунктів у трьох областях.

Додамо, що з вечора до ранку в Києві через ожеледицю постраждали понад 160 осіб. Серед постраждалих понад десять дітей.

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