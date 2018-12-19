Синоптики попередили про ожеледицю в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Сьогодні в Києві очікується хмарність з проясненнями, без опадів

В Києві в середу, 19 грудня, очікується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За даними синоптиків, 19 грудня на дорогах столиці ожеледиця. Сьогодні очікується хмарність з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 7-10 м / с, температура вдень від -6 до -8.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, 19 грудня 2018 на півдні та сході України місцями сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -8 до +5.

За прогнозом синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -3 до -8, вночі від -8 до -13. У північних областях без опадів, вдень від -5 до -8, вночі від -9 до -13. В центрі вдень від -2 до -7, а вночі від -7 до -12. На сході сніг з дощем очікується в Донецькій області, вдень від -1 до -6, вночі від -4 до -9. На півдні теж дощі з мокрим снігом, температура вдень від -1 до -5, вночі від -4 до -8. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від -1 до +1.