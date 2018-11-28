Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва

Опадів 29 листопада у столиці не прогнозують
На дорогах столиці завтра, 29 листопада, місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.
Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві у четвер буде мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 3-5° морозу.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій водіїв закликають бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватися таких порад:
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про ожеледицю в Києві протягом сьогоднішнього дня, 28 листопада.
Як писав Styler, у найближчі дні в Україні слід очікувати значного похолодання.
"Одночасно з припиненням опадів в Україну почне заходити холодне повітря. Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірковані, а до кінця тижня і сильніше. Завтра вдень в межах України -3 -7 градусів", - попередила синоптик Наталка Діденко.