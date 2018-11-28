Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опадів 29 листопада у столиці не прогнозують

На дорогах столиці завтра, 29 листопада, місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві у четвер буде мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 3-5° морозу.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій водіїв закликають бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватися таких порад:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

не забувати вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про ожеледицю в Києві протягом сьогоднішнього дня, 28 листопада.

Як писав Styler, у найближчі дні в Україні слід очікувати значного похолодання.

"Одночасно з припиненням опадів в Україну почне заходити холодне повітря. Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірковані, а до кінця тижня і сильніше. Завтра вдень в межах України -3 -7 градусів", - попередила синоптик Наталка Діденко.