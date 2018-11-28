ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 16:14
Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опадів 29 листопада у столиці не прогнозують

На дорогах столиці завтра, 29 листопада, місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві у четвер буде мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 3-5° морозу.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій водіїв закликають бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватися таких порад:

  • дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
  • не забувати вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про ожеледицю в Києві протягом сьогоднішнього дня, 28 листопада.

Як писав Styler, у найближчі дні в Україні слід очікувати значного похолодання.

"Одночасно з припиненням опадів в Україну почне заходити холодне повітря. Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірковані, а до кінця тижня і сильніше. Завтра вдень в межах України -3 -7 градусів", - попередила синоптик Наталка Діденко.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура від -5 до +5 У Києві завтра відкриються пункти обігріву для безхатченків
Новини України КиївГідрометцентргололедица
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся