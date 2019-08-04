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Синоптики предупредили о дожде в некоторых областях Украины

Новости » Общество    04.08.2019 - 16:45
Синоптики предупредили о дожде в некоторых областях Украины
Иллюстративное фото (УНИАН)

Температура ночью от +8 до +13; днем от +19 до +24

Погода в Украине завтра, 5 августа, будет местами дождливой, температура днем достигнет +28 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков в восточных областях, Карпатах и Прикарпатье ожидается кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м / с, ночью в восточных областях порывы 17-22 м / с, местами 25 м / с.

Температура ночью от +8 до +13; днем от +19 до +24, на Закарпатье и юге Одесской области от +25 до +28.

В Киеве завтра без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, температура ночью до +12, днем до +23.

Синоптики предупредили о дожде в некоторых областях Украины

Напомним, погода в Украине в понедельник, 5 августа, будет прохладной и дождливой в южных, восточных и западных областях, температура днем до +26. По прогнозу синоптика, завтра циклон начнет уходить с территории страны, поэтому ожидается уменьшение осадков и ослабление ветра. Небольшие осадки возможны лишь в восточных, южных и западных областях. Средняя температура будет колебаться от +17 до +24.

 

 

В понедельник активный циклон покинет Украину Сегодня Украину накроют дожди, местами с грозами
Новости Украины Гидрометцентрсиноптик
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