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Синоптики попередили про дощ у деяких областях України

Новини » Суспільство    04.08.2019 - 16:45
Синоптики попередили про дощ у деяких областях України
Ілюстративне фото (УНІАН)

Температура вночі від +8 до +13, вдень від +19 до +24

Погода в Україні завтра, 5 серпня, буде місцями дощовою, температура вдень сягне +28 градусів. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків у східних областях, Карпатах та Прикарпатті очікується короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м / с, вночі у східних областях пориви 17-22 м / с, місцями 25 м / с.

Температура вночі від +8 до +13, вдень від +19 до +24, на Закарпатті та півдні Одеської області від +25 до +28.

У Києві завтра без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м / с, температура вночі до +12, вдень до +23.

Синоптики попередили про дощ у деяких областях України

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 5 серпня, буде прохолодною і дощовою в південних, східних та західних областях, температура вдень до +26. За прогнозом синоптика, завтра циклон почне йти з території країни, тому очікується зменшення опадів і ослаблення вітру. Невеликі опади можливі лише в східних, південних і західних областях. Середня температура коливатиметься від +17 до +24.

 

 

У понеділок активний циклон залишить Україну Сьогодні Україну накриють дощі, місцями з грозами
Новини України Гідрометцентрсиноптик
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