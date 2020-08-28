Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

От сегодня до 30 августа в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, несколько дней в южных, восточных, большинстве центральных областях и в Крыму будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров.

Напомним, 28 августа в Украине дожди будут наблюдаться на севере, в центре и на востоке страны, а температура воздуха в регионах будет колебаться от +19 до +29 тепла.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.