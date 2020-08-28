Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Від сьогодні до 30 серпня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, декілька днів у південних, східних, більшості центральних областях та в Криму спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що через це збільшується ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, 28 серпня в Україні дощі спостерігатимуться на півночі, в центрі та на сході країни, а температура повітря в регіонах коливатиметься від +19 до +29 тепла.

Також РБК-Україна писало, що у вересні буде спостерігатися температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.