Синоптики попереджають про підвищення рівня води в річках: чи є загроза підтоплення

Синоптики попередили українців про небезпечні гідрологічні явища. За прогнозами, на заході та півночі країни 17-18 грудня очікується підвищення рівня води в річках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Нагадаємо, на початку цього тижня в Закарпатській області через сильні опади значно зріс рівень води в річках, що спричинило підтоплення населених пунктів.

Ми писали, що сьогоднів Україні очікується мокрий сніг, місцями значний, але не скрізь. Також не обійдеться без ожеледиці, на дорогах - ожеледиця, місцями туман та налипання снігу.

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