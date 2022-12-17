Синоптики попереджають про підвищення рівня води в річках: чи є загроза підтоплення

Синоптики попередили українців про небезпечні гідрологічні явища. За прогнозами, на заході та півночі країни 17-18 грудня очікується підвищення рівня води в річках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, протягом дня 17 та першої половини доби 18 грудня рівень води продовжить підвищуватися:
Нагадаємо, на початку цього тижня в Закарпатській області через сильні опади значно зріс рівень води в річках, що спричинило підтоплення населених пунктів.
Ми писали, що сьогоднів Україні очікується мокрий сніг, місцями значний, але не скрізь. Також не обійдеться без ожеледиці, на дорогах - ожеледиця, місцями туман та налипання снігу.
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