Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках: есть ли угроза подтоплений
Синоптики предупредили украинцев об опасных гидрологических явлениях. Согласно прогнозам, на западе и севере страны 17-18 декабря ожидается повышение уровня воды в реках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в течение дня 17 и первой половины суток 18 декабря уровень воды продолжит повышаться:
- на участке Тисы Рахов-Хуст на 0,3-0,8 м;
- в нижних течениях р. Латорица и р. Уж на 0,3-0,8 м (II уровень опасности);
- в нижнем течении Боржавы на 0,5-0,8 м (II уровень опасности).
Напомним, в начале этой недели в Закарпатской области из-за сильных осадков значительно вырос уровень воды в реках, что повлекло за собой подтопления населенных пунктов.
Мы писали, что сегодня в Украине ожидается мокрый снег, местами внушительный, но не везде. Также не обойдется без гололеда, на дорогах - гололедица, местами туман и налипание снега.
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