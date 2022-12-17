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Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках: есть ли угроза подтоплений

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Суббота 17 декабря 2022 13:15
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках: есть ли угроза подтоплений Фото: синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках в западных областях (t.me/VGlagola)
Автор: Руслан Гаращенко

Синоптики предупредили украинцев об опасных гидрологических явлениях. Согласно прогнозам, на западе и севере страны 17-18 декабря ожидается повышение уровня воды в реках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение дня 17 и первой половины суток 18 декабря уровень воды продолжит повышаться:

  • на участке Тисы Рахов-Хуст на 0,3-0,8 м;
  • в нижних течениях р. Латорица и р. Уж на 0,3-0,8 м (II уровень опасности);
  • в нижнем течении Боржавы на 0,5-0,8 м (II уровень опасности).

Напомним, в начале этой недели в Закарпатской области из-за сильных осадков значительно вырос уровень воды в реках, что повлекло за собой подтопления населенных пунктов.

Мы писали, что сегодня в Украине ожидается мокрый снег, местами внушительный, но не везде. Также не обойдется без гололеда, на дорогах - гололедица, местами туман и налипание снега.

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