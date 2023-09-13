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Синоптики попереджають про дощі та грози завтра: яких областей торкнеться негода

Середа 13 вересня 2023 14:50
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Синоптики попереджають про дощі та грози завтра: яких областей торкнеться негода Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 14 вересня, у низці областей України прогнозують короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів. При цьому вранці та вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, короткочасні дощі та грози.

Температура вночі 9-14°, у західних та південних областях 14-19°; вдень 23-28°, у східних, північно-східних областях та на крайньому заході країни 20-25°.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Синоптики попереджають про дощі та грози завтра: яких областей торкнеться негода

Погода у Києві

У столиці та області 14 вересня прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза.

Температура по Києву вночі 12-14°, вдень 24-26°; по області вночі 9-14°, вдень 23-28°.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Синоптики попереджають про дощі та грози завтра: яких областей торкнеться негода

Скільки ще протримається тепло

Бабине літо не поспішає покидати Україну. Вересень обіцяє бути теплим, лише під кінець місяця на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки.

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