Синоптики предупредили о заморозках в Украине: где и когда

Синоптики предупреждают о заморозках на территории Украины. Они коснутся центральных, западных и восточных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook .

По прогнозу синоптиков, ночью 23 и 24 сентября на поверхности почвы предполагаются заморозки 0 -3 градуса.

"Ночью 23-24 сентября в западных, северных, 24 сентября и в центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Напомним, что в Карпатах непогода продолжается, вчера местами снега насыпало выше колен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.