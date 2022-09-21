ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Синоптики предупредили о заморозках в Украине: где и когда

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 11:04
Синоптики предупредили о заморозках в Украине: где и когда Фото: Синоптики предупредили о заморозках в Украине (unsplash com)
Автор: Валерия Полищук

Синоптики предупреждают о заморозках на территории Украины. Они коснутся центральных, западных и восточных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

По прогнозу синоптиков, ночью 23 и 24 сентября на поверхности почвы предполагаются заморозки 0 -3 градуса.

"Ночью 23-24 сентября в западных, северных, 24 сентября и в центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Напомним, что в Карпатах непогода продолжается, вчера местами снега насыпало выше колен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
DAILY
Гауляйтеры Кремля. Кто из политиков предал Украину и стал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент Гауляйтеры Кремля. Кто из политиков предал Украину и стал на сторону России