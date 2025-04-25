Синоптики попередили про нестабільну погоду 25 квітня: детальний прогноз

Сьогодні, 25 квітня, в Україні погода буде нестійкою. Поступово тепла погода зммінюється більш прохолодною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вдень в західних та північних областях 18-23°, на решті території 21-26°. Погода в Україні 25 квітня (facebook.com/UkrHMC)

"В повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт. Мінлива хмарність", - розповіли синоптики.

Так, 25 квітня погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску, атмосферний фронт вдень зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні.

Похолодання в Україні

В Україну йде похолодання найближчими днями. Синоптики попереджали, що на вихідних у Україні похолоднішає. Вже у суботу, 26 квітня, разом з холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря.

А в неділю, 27 квітня, низька температура повітря охопить всю Україну. А вночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків.

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