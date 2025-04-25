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Синоптики попередили про нестабільну погоду 25 квітня: детальний прогноз

Україна, П'ятниця 25 квітня 2025 07:00
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Синоптики попередили про нестабільну погоду 25 квітня: детальний прогноз Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 квітня, в Україні погода буде нестійкою. Поступово тепла погода зммінюється більш прохолодною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, 25 квітня погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску, атмосферний фронт вдень зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні.

"В повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт. Мінлива хмарність", - розповіли синоптики.

Вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вдень в західних та північних областях 18-23°, на решті території 21-26°.
Синоптики попередили про нестабільну погоду 25 квітня: детальний прогнозПогода в Україні 25 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Похолодання в Україні

В Україну йде похолодання найближчими днями. Синоптики попереджали, що на вихідних у Україні похолоднішає. Вже у суботу, 26 квітня, разом з холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря.

А в неділю, 27 квітня, низька температура повітря охопить всю Україну. А вночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків.

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