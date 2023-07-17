UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики попередили про негоду в Києві та області завтра

Фото: синоптики попередили про грозу у Києві та області 18 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві та області завтра вдень, 18 липня, очікуються дощі з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними синоптиків, температура вночі 16-21°, вдень 23-28°; по Києву вночі 19-21°, вдень 26-28°.

Правила поведінки у грозу

Зазначимо, що гроза не така нешкідлива, як це могло здатися на перший погляд. Найбільшу небезпеку є, зокрема, кульова блискавка. Якщо вона залетіла до квартири, то варто триматися трохи далі від електроприладів та електропроводки. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогодаПогода в Києві