Синоптики предупредили о непогоде в Киеве и области завтра

"Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

При этом, по данным синоптиков, температура ночью 16-21°, днем 23-28°; по Киеву ночью 19-21°, днем 26-28°.

Правила поведения в грозу

Отметим, что гроза не так безобидна, как это могло показаться на первый взгляд. Наибольшую опасность представляет собой, в частности, шаровая молния. Если она залетела в квартиру, то стоит держаться немного дальше от электроприборов и электропроводки. Детальнее - в материале РБК-Украина.